Певец Лепс поддержал Шамана после отказа Агутина выходить с ним на сцену

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Григорий Лепс выразил свое недовольство поступком некоторых "испуганных патриотов", которые проигнорировали участие Шамана в новогоднем шоу "Песня года". В интервью для "Царьграда" певец выразил разочарование в соколах патриотизма, которые, по его мнению, не уважили молодого и талантливого исполнителя Шамана.

Фото: prt scr youtube.com/Официальный канал Григория Лепса

Лепс подчеркнул, что Шаман — профессионал своего дела и заслуживает уважения. Он выразил негодование по поводу того, что некоторые артисты, включая Александра Ревву, Филиппа Киркорова, Валерию и Полину Гагарину, во время финальной композиции старались избегать контакта с Шаманом и игнорировали его на сцене.

Согласно информации от "Царьграда", Леонид Агутин даже отказался выступать с Шаманом, считая, что петь вместе с ним — "это словно пропахнуть беляшами в кремлевской столовой". Этот инцидент вызвал негодование у Григория Лепса, который высказался о нем как о "позоре года" и призвал к большему уважению к талантам и профессионализму молодых исполнителей.