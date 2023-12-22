Пенкин отменил концерт в Дубае ради получения звания заслуженного артиста РФ

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Российский певец Сергей Пенкин отменил свой концерт в Дубае, предпочтя участие в торжественной церемонии вручения звания заслуженного артиста Российской Федерации. Информацию об этом распространил Telegram-канал Mash.

Фото: Wikipedia by Sidik iz PTU. Собственная работа is licensed under CC BY-SA 3.0

Церемония награждения Пенкина запланирована на 24 декабря в институте имени Гнесиных в Москве, что совпадает с датой его ранее запланированного выступления в Объединенных Арабских Эмиратах. Последующий концерт в Дубае певца намечен лишь на июнь 2024 года.

Решение отменить выступление в пользу участия в церемонии присвоения почетного звания было принято после того, как 8 декабря стало известно, что Сергей Пенкин станет заслуженным артистом РФ. Артист выразил свою гордость за это важное признание и подчеркнул, что не планирует завершать свою музыкальную карьеру.