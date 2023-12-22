Телеведущая Ксения Бородина трогательно поздравила младшую дочь с 8-летием

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В семье звезды "Дома-2" Ксении Бородиной наступил особенный день — день рождения её младшей дочери, Теоны, которой исполнилось восемь лет. Телеведущая поделилась трогательным постом в запрещенной соцсети, в котором не только поздравила свою дочь, но и рассказала об уникальных чертах её характера.

Фото: prt scr youtube.com/Надежда Стрелец

"Ты моя порой упрямая, но очень справедливая, волевая, при этом очень ранимая, независимая, но с большим сердцем к остальным. У тебя много друзей, и я несказанно рада, что ты любишь своих подруг, что ты умеешь видеть в близких тебе людях именно то, что им сложно показать, а ты всегда найдешь к этому ключ", — написала Ксения.

Телеведущая пожелала дочке не бояться трудностей и добавила как сильно любит Теону.