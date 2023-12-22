26-летний музыкант ЮрКисс (Юрий Киселев) - сын бизнесмена и музыкального продюсера Владимира Киселева, начал свою карьеру в 2012 году и принимал участие в крупных музыкальных фестивалях, а также оказывал поддержку российским бойцам и давал патриотические концерты в разных городах России, внезапно объявил о завершении своего творческого проекта. В своем блоге он сообщил о завершении истории ЮрКисс, выражая желание выпустить первый и последний альбом.
StarHit пишет, что попытки связаться с артистом для выяснения причин завершения проекта оказались безуспешными. Руководитель музыкального лейбла Rocket Records Михаил Хавкин, основателем которого является Юрий, рассказал, что уже несколько дней никто не может связаться с музыкантом. Хавкин отметил, что они вынуждены были самостоятельно размещать анонсы альбома в социальных сетях, так как сам Юрий не выходит на связь.
Дачникам, которые собираются посадить в своем саду красивоцветущий кустарник, но пока не определились с выбором, стоит присмотреться к луизеании (миндалю трёхлопастному).