Сын Владимира Киселева ЮрКисс пропал после заявления о завершении карьеры

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26-летний музыкант ЮрКисс (Юрий Киселев) - сын бизнесмена и музыкального продюсера Владимира Киселева, начал свою карьеру в 2012 году и принимал участие в крупных музыкальных фестивалях, а также оказывал поддержку российским бойцам и давал патриотические концерты в разных городах России, внезапно объявил о завершении своего творческого проекта. В своем блоге он сообщил о завершении истории ЮрКисс, выражая желание выпустить первый и последний альбом.

Фото: Личный аккаунт Елены Север в Instagram by Юркисс

StarHit пишет, что попытки связаться с артистом для выяснения причин завершения проекта оказались безуспешными. Руководитель музыкального лейбла Rocket Records Михаил Хавкин, основателем которого является Юрий, рассказал, что уже несколько дней никто не может связаться с музыкантом. Хавкин отметил, что они вынуждены были самостоятельно размещать анонсы альбома в социальных сетях, так как сам Юрий не выходит на связь.

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