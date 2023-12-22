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Ольга Родина назвала звезд с самыми откровенными нарядами на вечеринке у Ивлеевой

1:16
Шоу-бизнес

Вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой в клубе Mutabor вызвала значительный резонанс. Событие стало известно благодаря провокационному дресс-коду, сформулированному как "Almost Naked" (почти без одежды), породило оживленные обсуждения. Актриса Ольга Родина перечислила звезд с самыми откровенными нарядами.

Ольга Родина назвала звезд с самыми откровенными нарядами на вечеринке у Ивлеевой
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Анастасии Ивлеевой

Сама Настя Ивлеева, сбросившая почти 20 кг веса, выбрала для вечера наряд, включающий в себя нижнее белье, полупрозрачную накидку и подвеску с бриллиантами и изумрудами стоимостью 23 млн рублей.

Телеведущая Ксения Собчак явилась в облегающем платье с принтом в виде колючей проволоки, сообщает ctnews.

Алена Водонаева предстала перед гостями в лишь бюстгальтере и платье-сетке. 56-летний Филипп Киркоров также выбрал прозрачный комбинезон-сетку и массивные очки.

Лолита появилась в белом прозрачном комбинезоне с поясом для чулок.

Блогер Оксана Самойлова выбрала комбинезон телесного цвета.

Глюкоза проявила скромность, явившись в топе и шортах с прозрачной юбкой, украшенной пайетками.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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