"Имей ввиду, тебя зарежут!": портниха рассказала о нападении на Пугачёву

Во время активных гастрольных турне Аллы Пугачёвой она часто сталкивалась с неадекватным поведением своих поклонников. Некоторые фанаты даже угрожали ей смертью. Наиболее запоминающимся случаем стало преследование маньяком из Курска, который преследовал певицу несколько лет. Однако в жизни Примадонны были и другие инциденты, о которых мало кто знает.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0