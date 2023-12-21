"Имей ввиду, тебя зарежут!": портниха рассказала о нападении на Пугачёву

Во время активных гастрольных турне Аллы Пугачёвой она часто сталкивалась с неадекватным поведением своих поклонников. Некоторые фанаты даже угрожали ей смертью. Наиболее запоминающимся случаем стало преследование маньяком из Курска, который преследовал певицу несколько лет. Однако в жизни Примадонны были и другие инциденты, о которых мало кто знает.

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Любовь Аксенова, портниха Пугачёвой в советское время, часто сопровождала певицу на гастролях. В одной из историй, о которой рассказала Любовь, Алла и она оказались в Минске с одним номером на двоих. Из-за духоты в комнате они решили приоткрыть окно. Однако рано утром Любовь услышала странные звуки и увидела, как через окно ворвался мужчина в одних трусах. Она быстро среагировала, взяв ножницы, и звала вымышленного Федю. Пугачёва, услышав шум, притворилась мужчиной, испугав незваного гостя.

По словам Аксёновой, подобные инциденты с неадекватными поклонниками случались не редко. Один из мужчин подарил Алле огромный букет цветов, заявив, что он влюблен в нее и никогда не оставит. В этот момент муж Аллы, Евгений Болдин, отобрал цветы и обнаружил записку с угрозой. Он решил не демонстрировать содержание записки Алле, защищая ее от лишних беспокойств.