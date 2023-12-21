Вчерашним вечером, когда Агата Муцениеце восхищала зрителей на сцене театра Crave, её семилетняя дочь Мия не отставала от матери и, в то же время, участвовала в детской постановке. Очевидно, что семейный театральный дух передается, и неудивительно, что дочь актеров и мачеха Мии - Зепюр Брутян (с которой она в прекрасных отношениях), решила попробовать себя в актерском искусстве с самых малых лет.
В своем Instagram (Запрещен в РФ) Агата гордится театральными успехами своей дочери и выражает свою гордость:
"Сегодня мама и дочь играли на разных сценах параллельно. Горжусь своей малышкой".
Несмотря на то, что сама Муцениеце не могла присутствовать на выступлении, ее звездный супруг Павел Прилучный, видимо, был рядом, поддерживая дочь. В своем блоге он выложил отрывок из постановки с трогательной подписью "моя маленькая актриса". Мия проявляет таланты не только в актерском мастерстве, но и в пении и танцах.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".