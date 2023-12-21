Никоненко предложил Пугачёвой обратиться к американцам

Народный артист России Сергей Никоненко предложил певице Алле Пугачёвой, если она решит обратиться к обществу, обратиться не к россиянам, а к американцам.
Ранее появилась петиция в сети, в которой просили Пугачеву выступить с новогодним обращением.
"Пусть обращается к американцам, нас пусть оставит в покое. Возможно, эта петиция появилась, чтобы народ не забыл о ней окончательно", — передает высказывание Никоненко aif. ru.
Ранее стало известно, что Градский говорил о браке Пугачевой и Галкина*.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".