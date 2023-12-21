Никоненко предложил Пугачёвой обратиться к американцам

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народный артист России Сергей Никоненко предложил певице Алле Пугачёвой, если она решит обратиться к обществу, обратиться не к россиянам, а к американцам.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Ранее появилась петиция в сети, в которой просили Пугачеву выступить с новогодним обращением.

"Пусть обращается к американцам, нас пусть оставит в покое. Возможно, эта петиция появилась, чтобы народ не забыл о ней окончательно", — передает высказывание Никоненко aif. ru.

Ранее стало известно, что Градский говорил о браке Пугачевой и Галкина*.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.