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Звезды "Дома-2" Тигран Салибеков и его беременная возлюбленная раскрыли пол ребенка

1:05
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В октябре Тигран Салибеков и его 20-летняя возлюбленная Виктория Лысковец объявили, что ждут ребенка. Для участника телестройки это стало уже четвертым отцовством (у Тиграна трое сыновей от предыдущего брака с участницей "Дома-2" Юлией Салибековой). Пара не скрывает детали беременности и активно делилась новостями о самочувствии Виктории. Сегодня они, наконец, раскрыли пол будущего ребенка.

Звезды "Дома-2" Тигран Салибеков и его беременная возлюбленная раскрыли пол ребенка
Фото: Личный аккаунт Тиграна Салибекова в Instagram by Тигран Салибеков

Без всяких загадок Тигран поделился в своем блоге, что у них будет мальчик. Он опубликовал кадр из телешоу, где они с друзьями и родственниками узнали пол малыша.

Салибеков обрадовался, что у него будет четвертый сын, предварительно говоривший о том, что он ждет именно мальчика. В то время как Лысковец отреагировала смешанными эмоциями. Девушка расплакалась и рассказала, что она уже готовилась к девочке, выбирая детские вещи для малышки. Она добавила: "Ничего страшного, пацан, так пацан".


Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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