Звезды "Дома-2" Тигран Салибеков и его беременная возлюбленная раскрыли пол ребенка

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

В октябре Тигран Салибеков и его 20-летняя возлюбленная Виктория Лысковец объявили, что ждут ребенка. Для участника телестройки это стало уже четвертым отцовством (у Тиграна трое сыновей от предыдущего брака с участницей "Дома-2" Юлией Салибековой). Пара не скрывает детали беременности и активно делилась новостями о самочувствии Виктории. Сегодня они, наконец, раскрыли пол будущего ребенка.

Фото: Личный аккаунт Тиграна Салибекова в Instagram by Тигран Салибеков

Без всяких загадок Тигран поделился в своем блоге, что у них будет мальчик. Он опубликовал кадр из телешоу, где они с друзьями и родственниками узнали пол малыша.

Салибеков обрадовался, что у него будет четвертый сын, предварительно говоривший о том, что он ждет именно мальчика. В то время как Лысковец отреагировала смешанными эмоциями. Девушка расплакалась и рассказала, что она уже готовилась к девочке, выбирая детские вещи для малышки. Она добавила: "Ничего страшного, пацан, так пацан".



