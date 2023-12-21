В октябре Тигран Салибеков и его 20-летняя возлюбленная Виктория Лысковец объявили, что ждут ребенка. Для участника телестройки это стало уже четвертым отцовством (у Тиграна трое сыновей от предыдущего брака с участницей "Дома-2" Юлией Салибековой). Пара не скрывает детали беременности и активно делилась новостями о самочувствии Виктории. Сегодня они, наконец, раскрыли пол будущего ребенка.
Без всяких загадок Тигран поделился в своем блоге, что у них будет мальчик. Он опубликовал кадр из телешоу, где они с друзьями и родственниками узнали пол малыша.
Салибеков обрадовался, что у него будет четвертый сын, предварительно говоривший о том, что он ждет именно мальчика. В то время как Лысковец отреагировала смешанными эмоциями. Девушка расплакалась и рассказала, что она уже готовилась к девочке, выбирая детские вещи для малышки. Она добавила: "Ничего страшного, пацан, так пацан".
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".