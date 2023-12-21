Оксана Самойлова показала, как она и рэпер Джиган провели время на "голой" вечеринке Насти Ивлеевой

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Вчерашнее событие, несомненно, станет ярким воспоминанием года. Речь идет о вечеринке Насти Ивлеевой, на которой гостей пригласили следовать дресс-коду "почти голые". В списке приглашенных оказались такие знаменитости, как Лолита, Ксения Собчак, Карина Нигай, Джиган и Оксана Самойлова.

Фото: Личный аккаунт Джигана в Instagram by Джиган и Настя Ивлеева

Последняя поделилась впечатлениями от этой необычной вечеринки в запрещенной соцсети. Оксана продемонстрировала свой образ, оставаясь верной дресс-коду "почти голые", и рассказала, что такого они с рэпером не ожидали. На видео заметно, что Джиган был настолько шокирован событием, что в середине вечеринки решил поиграть в карты на телефоне.

Интересно, что на видео Джиган не совсем соответствует заявленному дресс-коду. Впрочем, известно, что в определенный момент вечера он все же присоединился к общей атмосфере и снял футболку и сфотографировался с Настей Ивлеевой.

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