Вчерашнее событие, несомненно, станет ярким воспоминанием года. Речь идет о вечеринке Насти Ивлеевой, на которой гостей пригласили следовать дресс-коду "почти голые". В списке приглашенных оказались такие знаменитости, как Лолита, Ксения Собчак, Карина Нигай, Джиган и Оксана Самойлова.
Последняя поделилась впечатлениями от этой необычной вечеринки в запрещенной соцсети. Оксана продемонстрировала свой образ, оставаясь верной дресс-коду "почти голые", и рассказала, что такого они с рэпером не ожидали. На видео заметно, что Джиган был настолько шокирован событием, что в середине вечеринки решил поиграть в карты на телефоне.
Интересно, что на видео Джиган не совсем соответствует заявленному дресс-коду. Впрочем, известно, что в определенный момент вечера он все же присоединился к общей атмосфере и снял футболку и сфотографировался с Настей Ивлеевой.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".