Отар Кушанашвили расплакался из-за больного Леонида Агутина

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Сообщение о заболевании Леонида Агутина вызвало глубокую тревогу не только у поклонников певца, но и у его друзей. Отар Кушанашвили признался, что, узнав о болезни коллеги, не смог сдержать слез.

Фото: prt scr youtube.com/Леонид Агутин

Леонид Агутин попал в больницу в начале декабря из-за ухудшения своего состояния и сильных болей. Певец решился на самостоятельное посещение медицинского учреждения, где в ходе обследования врачи выявили тромбоз у известной личности. 55-летнему музыканту назначили срочную операцию.

Отар Кушанашвили и Леонид Агутин поддерживают дружбу многие годы. Когда Кушанашвили узнал о болезни Агутина, он не мог скрыть своих эмоций.

"Леня Агутин — один из самых замечательных людей на этой планете! Я расплакался, услышав о его тромбозе. Леня, держись!… Были времена, когда мы вместе преодолевали трудности, а Анжелика Варум разрешала наши конфликты. Каждая новость о плохом самочувствии моего друга — как удар ножом в мое сердце, это словно укорачивает мою собственную жизнь!" — выразил свою скорбь мужчина.

Кушанашвили и Агутин пережили многое вместе.

"Леня, помню, как мы вместе распивали дешевый коньяк в твоей квартире, ты говорил, что не берут тебя на телевидение. Мы оба были в трудной ситуации, у меня были жирные волосы, у тебя — еще хуже… Вспоминаю эти дни и ночи. Денег не было, но я знал, что Леня станет лучшим музыкантом", — вспоминал ведущий.

Сам Леонид выразил благодарность за заботу и внимание: "Ребята, спасибо за ваши теплые слова и беспокойство!… Все прошло благополучно".