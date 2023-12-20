Актриса Агата Муцениеце уже приняла участие в одном из незыблемых декабрьских ритуалов — украшении елки, о чем она поделилась в своих сторис, демонстрируя праздничные украшения. Однако, когда дело дошло до подведения итогов уходящего года, она пока не спешит с этим. Тем не менее, она решила поделиться некоторыми итогами, в том числе и не самыми положительными, в запрещенной соцсети, рассказав подписчикам о той привычке, от которой ей так и не удалось избавиться за последние 12 месяцев. Речь идет о курении.
Несмотря на то, что Агата придерживается здорового образа жизни, включая длительные пробежки и активно заботится о сохранении молодости и красоты, она призналась, что не смогла избавиться от этой вредной привычки.
Лучшим скороспелым сортом огурцов, согласно опытным дачникам, является гибрид с забавным названием «Веселые гномики F1».