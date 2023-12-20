Елена Ваенга выразила свое восхищение бывшим чемпионом UFC, Хабибом Нурмагомедовым, заявив, что профессиональный спорт — это служение.
Певица подчеркнула, что спорт формирует характер, и выразила уважение к атлетам.
Ваенга подчеркнула, что преклоняется перед Хабибом и отметила его мужество, добавив, что, будь у нее дочь, она хотела бы видеть такого мужчину.
"Преклоняюсь перед этим человеком, — призналась Ваенга. — Если бы у меня была дочка, я бы хотела ей такого мужчину".
Лучшим скороспелым сортом огурцов, согласно опытным дачникам, является гибрид с забавным названием «Веселые гномики F1».