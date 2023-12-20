"Преклоняюсь перед этим человеком": Ваенга рассказала о своём отношении к Хабибу Нурмагомедову

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Елена Ваенга выразила свое восхищение бывшим чемпионом UFC, Хабибом Нурмагомедовым, заявив, что профессиональный спорт — это служение.

Фото: Официальный сайт Елена Ваенги

Певица подчеркнула, что спорт формирует характер, и выразила уважение к атлетам.

Ваенга подчеркнула, что преклоняется перед Хабибом и отметила его мужество, добавив, что, будь у нее дочь, она хотела бы видеть такого мужчину.

"Преклоняюсь перед этим человеком, — призналась Ваенга. — Если бы у меня была дочка, я бы хотела ей такого мужчину".