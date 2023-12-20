Писатель Александр Цыпкин прокомментировал новость о разводе с Оксаной Лаврентьевой

1:28 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Модель и телеведущая Оксана Лаврентьева внезапно объявила о своем решении развестись с писателем Александром Цыпкиным. Эта новость стала настоящим сюрпризом, поскольку многие считали эту пару идеальной. Супруги неоднократно подчеркивали, что они созданы друг для друга, демонстрируя свою идеальную жизнь на фотографиях и видео.

Фото: Личный аккаунт Оксаны Лаврентьевой в Instagram by Оксана Лаврентьева

После того, как Оксана поделилась подробностями развода, свои комментарии по этому поводу также высказал Александр.

"К сожалению, это правда. Мы с Оксаной разводимся. Мы очень любим друг друга, ценим, но после долгих разговоров поняли, что идем абсолютно разными жизненными путями и живем разными жизнями и разным мировосприятием", — заявил писатель.

Он отметил, что Оксана остается для него лучшим человеком на свете, светлым, добрым и сильным.

Напомним, что Оксана указала ту же причину развода, отметив, что они с мужем поняли, что их жизненные пути расходятся. В начале отношений, как отметила бизнесвумен, у них было все наоборот — схожие взгляды на брак и общее жизненное видение. Однако сейчас они пришли к выводу, что их представления о жизни, вплоть до музыкальных вкусов, больше не совпадают. Оба подчеркнули, что, несмотря на развод, они остаются в хороших отношениях, но больше не видят смысла быть мужем и женой.

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