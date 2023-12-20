"Я там нужен": Шаман рассказал о своей значимости для российских бойцов на СВО

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выразил свою готовность поддержать бойцов, участвующих в специальной военной операции на Украине. Он высоко оценил стойкость, мужество и силу духа военнослужащих, подчеркнув, что они вдохновляют его.

Фото: ВК-аккаунт Ярослава Дронова

SHAMAN подчеркнул свое стремление приложить максимум усилий для поддержки военных. Он выразил восхищение тем, что люди в условиях сложной обстановки сохраняют мужество, стойкость, веру и силу духа. Как музыкант, он подчеркнул важность отвлечения людей от трудных моментов и выразил уверенность в том, что у него это получается.

"Во всяком случае я знаю, что я там нужен", — поделился артист.

В прошлом августе SHAMAN признался, что его жена переживает из-за его концертов в зоне СВО, но он подчеркнул, что она всегда поддерживает его решения, сообщает News.ru. Артист подчеркнул свою убежденность в своей полезности в приграничных городах, где он исполняет свои концерты, и где он чувствует, что его присутствие имеет особенное значение.

Ранее сообщалось, что солистка группы "Мираж" Разина назвала "дурью" выступления звёзд эстрады на СВО.