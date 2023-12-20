Садальский отреагировал на слова Собчак про Канделаки: "Помню Тинатин Гивиевну в другом весе"

0:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский встал на сторону Ксении Собчак, которая раскритиковала манеру одеваться Тины Канделаки.

Фото: ВК-аккаунт Тины Канделаки

Звезда фильма "Место втсречи изменить нельзя" отреагировал на новость о том, что Собчак назвала Канделаки "полненькой".

"Наверное, Ксения права, я помню Тинатин Гивиевну в другом весе, правда это было в прошлом веке", — написал Садальский в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Собчак в беседе с модным экспертом Кариной Нигай отметила недостатки в образах телеведущей Тины Канделаки.