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Садальский отреагировал на слова Собчак про Канделаки: "Помню Тинатин Гивиевну в другом весе"

0:36
Шоу-бизнес

Станислав Садальский встал на сторону Ксении Собчак, которая раскритиковала манеру одеваться Тины Канделаки.

Садальский отреагировал на слова Собчак про Канделаки: "Помню Тинатин Гивиевну в другом весе"
Фото: ВК-аккаунт Тины Канделаки

Звезда фильма "Место втсречи изменить нельзя" отреагировал на новость о том, что Собчак назвала Канделаки "полненькой".

"Наверное, Ксения права, я помню Тинатин Гивиевну в другом весе, правда это было в прошлом веке", — написал Садальский в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Собчак в беседе с модным экспертом Кариной Нигай отметила недостатки в образах телеведущей Тины Канделаки.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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