Станислав Садальский встал на сторону Ксении Собчак, которая раскритиковала манеру одеваться Тины Канделаки.
Звезда фильма "Место втсречи изменить нельзя" отреагировал на новость о том, что Собчак назвала Канделаки "полненькой".
"Наверное, Ксения права, я помню Тинатин Гивиевну в другом весе, правда это было в прошлом веке", — написал Садальский в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Собчак в беседе с модным экспертом Кариной Нигай отметила недостатки в образах телеведущей Тины Канделаки.
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