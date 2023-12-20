Оказалось, что Ксения Собчак действительно набрала вес, и это связано с проблемами со здоровьем, о которых она предпочла не рассказывать широкой публике. В своем YouTube-шоу "Осторожно, Собчак" журналистка призналась, что из-за различных причин связаных со здоровьем она немного прибавила в весе. Она также поделилась, что это вызывает у неё некоторые комплексы, и в настоящее время она предпочитает носить свободную одежду.
Собчак не собирается оставаться в этом состоянии и призналась, что любит быть худой, а также высказала нетерпение к "жирным людям". Несмотря на скандальное заявление, она отметила, что критика её фигуры была менее яркой, чем в случае её знаменитых коллег, таких как блогер Настя Ивлеева, которая столкнулась с хэйтом в связи с своей внешностью в течение нескольких месяцев.
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