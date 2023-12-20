Блогер Оксана Самойлова показала необычные новогодние декорации дома

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Звездные традиции украшения домов к Новому году и Рождеству часто превращаются в настоящее искусство, особенно у знаменитостей. Одной из таких ярких и креативных пар является Оксана Самойлова и Джиган. В ее последнем посте в запрещенной социальной сети, бизнесвумен показала процесс украшения елки вместе со своими детьми.

Фото: соцсети

Super.ru пишет, что Самойлова и её дети решили отойти от традиционных зеленых елок и классических украшений, создавая что-то по-настоящему удивительное – свой собственный Candyland. Процесс украшения был долгим и трудоемким, согласно словам Оксаны. Четырехметровую елку пришлось покрывать четыре раза розовой краской, так как огромных розовых елок не существует. Кроме того, для украшения использовались 3,5 километра гирлянды (на наматывание которой ушло два дня), и большие игрушки-сладости пришлось создавать вручную, так как их не было в продаже.