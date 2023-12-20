Геннадий Хазанов привёл цитаты Толстого: "Патриотизм есть рабство"

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Геннадий Хазанов процитировал пацифистские заявления писателя Льва Толстого о вреде патриотизма.

Фото: ВК-аккаунт Геннадия Хазанова

Проживающий в Латвии 78-летний комик прочитал слова автора "Войны и мира", который называл патриотизм орудием для достижения властолюбивых и корыстных целей.

"Патриотизм есть рабство", — сказал Хазанов в видеозаписи, опубликованной в его социальных сетях.

Он отметил, что люди идут убивать с оружием в руках людей, которые им ничего плохого не сделали.

Ранее сообщалось, что Геннадий Хазанов ведёт активную творческую деятельность.