Геннадий Хазанов процитировал пацифистские заявления писателя Льва Толстого о вреде патриотизма.
Проживающий в Латвии 78-летний комик прочитал слова автора "Войны и мира", который называл патриотизм орудием для достижения властолюбивых и корыстных целей.
"Патриотизм есть рабство", — сказал Хазанов в видеозаписи, опубликованной в его социальных сетях.
Он отметил, что люди идут убивать с оружием в руках людей, которые им ничего плохого не сделали.
Ранее сообщалось, что Геннадий Хазанов ведёт активную творческую деятельность.
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