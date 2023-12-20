Певец Юрий Киселёв, известный под псевдонимом ЮрКисс, заявил, что уходит из музыкальной индустрии.
Певец Юрий Кисилёв, которому приписывали отношения с Люсей Чеботиной, объявил о завершении своей музыкальной карьеры, которая началась в 14-летнем возрасте.
Молодой человек является наследником лидера группы "Земляне" Владимира Киселёва.
Юркисс объяснил, что много думал о своей жизни.
"В итоге я пришёл к однозначному выводу: история ЮрКисса подошла к своему логическому концу. Выпущу свой первый и последний альбом. На этом всё!", — написал артист в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что 23-летний певец ЮрКисс удостоился ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени".
Несколько факторов объясняют, почему рождественский кактус может поникнуть.