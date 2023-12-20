Певец ЮрКисс заявил о завершении музыкальной карьеры: история подошла к концу

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юрий Киселёв, известный под псевдонимом ЮрКисс, заявил, что уходит из музыкальной индустрии.

Фото: ВК-аккаунт ЮрКисса

Певец Юрий Кисилёв, которому приписывали отношения с Люсей Чеботиной, объявил о завершении своей музыкальной карьеры, которая началась в 14-летнем возрасте.

Молодой человек является наследником лидера группы "Земляне" Владимира Киселёва.

Юркисс объяснил, что много думал о своей жизни.

"В итоге я пришёл к однозначному выводу: история ЮрКисса подошла к своему логическому концу. Выпущу свой первый и последний альбом. На этом всё!", — написал артист в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что 23-летний певец ЮрКисс удостоился ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени".