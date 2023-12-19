Актриса Саша Бортич устроила съемку в подъезде в стиле 90-х

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Саша Бортич провела фотосессию в стиле 90-х, сделав снимки в подъезде, которые она опубликовала в своем Instagram*. На фотографиях 29-летняя актриса предстала в короткой белой шубе, черном боди, капроновых колготках с люрексом и кожаных сапогах. Фотосессия проходила в подъезде одного из старых домов в Москве.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Cаша Бортич

Саша Бортич начала свою актерскую карьеру в 2014 году с фильма "Как меня зовут". Ее фильмография включает более 50 ролей, в том числе в таких картинах, как "Духless 2", "Викинг", "Полицейский с Рублевки", "Филфак", "Я худею", "Холоп", "Топи".

В сентябре актриса посетила репетицию Стасы Милославской, бывшей возлюбленной актера Саши Петрова, после его свадьбы. Бортич поддержала Милославскую, исполнив песню про "Чужую невесту". В мае 2023 года Саша Бортич сообщила о разрыве отношений с отцом своего трехлетнего сына Александра, который является сыном бизнесмена Евгения Савельева.

*владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена

БОРТИЧ | Про работу официанткой, секс ради роли и BadComedian