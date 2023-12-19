Сын Кристины Орбакайте Дени удивил публику своей схожестью с Галкиным*

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте недавно вернулась из США и активно включилась в светскую жизнь в России, посетив закрытую вечеринку журнала Hello! в компании своего 25-летнего сына Дени Байсарова. Сын певицы вызвал внимание своим ростом, превосходящим рост матери.

Фото: Личные социальные сети Кристины Орбакайте

Несмотря на истории и скандалы, связанные с ее семьей, Кристина выглядела отлично — стройной и свежей. Орбакайте выбрала черные брюки и блузку того же оттенка, дополнив их объемными золотыми воланами на рукавах и лентой поверх блузы, сообщает "Комсомольская Правда".

Сын Кристины также привлек внимание необычным стилем. Его двубортный пиджак, не подходивший по размеру, сочетался с брюками клеш, а на руках блистали масонские перстни. Однако больше всего удивило сходство Дени с Максимом Галкиным*, что вызвало много комментариев в интернете.

Несмотря на то, что Галкин* — не родной дедушка Дени, предполагается, что сходство обусловлено стилем прически и ношением очков.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.