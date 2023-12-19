Опубликован райдер певицы Инстасамки и её мужа

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Список требований у скандальной рэперши и блогерши Инстасамки и её супруга, также известного как продюсер Moneyken, оказался довольно скромным. Райдер рэперши и музыканта стал доступен для ознакомления в Telegram-канале Baza.

Фото: https://www.instagram.com/p/Cu1zyMoMoxU/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Инстасамка и ее муж предпочитают только люксовые автомобили. В списке значится "Майбах" (хотя в случае необходимости согласны и на такси премиум-класса). Водитель должен быть молчаливым, а в салоне запрещено общение по телефону, фотографирование или видеозапись. Артистов должен встречать человек с табличкой "NAMNECASH".

Отель также должен быть пятизвездочным, без вариантов с арендой квартиры или отелями с текущим ремонтом. В номере Инстасамки важны приставка Xbox с несколькими играми, гигиенические принадлежности конкретных брендов, а в летнее время также крем с SPF +30. В гримерке требуется запеченные роллы, килограмм крылышек, два кальяна и картофельное пюре на кокосовом молоке.







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