Список требований у скандальной рэперши и блогерши Инстасамки и её супруга, также известного как продюсер Moneyken, оказался довольно скромным. Райдер рэперши и музыканта стал доступен для ознакомления в Telegram-канале Baza.
Инстасамка и ее муж предпочитают только люксовые автомобили. В списке значится "Майбах" (хотя в случае необходимости согласны и на такси премиум-класса). Водитель должен быть молчаливым, а в салоне запрещено общение по телефону, фотографирование или видеозапись. Артистов должен встречать человек с табличкой "NAMNECASH".
Отель также должен быть пятизвездочным, без вариантов с арендой квартиры или отелями с текущим ремонтом. В номере Инстасамки важны приставка Xbox с несколькими играми, гигиенические принадлежности конкретных брендов, а в летнее время также крем с SPF +30. В гримерке требуется запеченные роллы, килограмм крылышек, два кальяна и картофельное пюре на кокосовом молоке.
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