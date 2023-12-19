Мать умершего шоумена Красилова получит в наследство квартиру сына в Москве

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мать умершего шоумена Дмитрия Красилова, известного как "Пухляш", получит столичную недвижимость сына в качестве наследства.

Фото: Личный аккаунт Дмитрия Красилова в соцсети "Вконтакте"

Как отмечает KP.RU, из близких родственников у Красилова были лишь мама и сестра, его отца уже давно нет в живых.

Подчёркивается, что квартира танцора расположена в районе Чертаново Южное. Это новый жилой комплекс, построенный по современным стандартам. Мать шоумена станет владелицей недвижимости, сказано в материале.

Ранее консьержка дома по улице Академика Яковлева, где было найдено тело "Пухляша", сообщила, что перед смертью шоумен находился в состоянии алкогольного опьянения.

Предположительно, танцор скончался из-за сердечного приступа.