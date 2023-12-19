Звезде фильма "Ёлки" Плаксиной потребовалась экстренная госпитализация

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российской актрисе и звезде кинопроекта "Ёлки" Елене Плаксиной потребовалась срочная госпитализация.

Фото: Openverse by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0

Женщину доставили в больницу с воспалением брюшной полости (перитонитом), передаёт Shot. Подчёркивается, что актриса перенесла срочную операцию. По словам врачей, главная причина перитонита у пациентки — гангренозный аппендицит.

Если бы Плаксину вовремя не госпитализировали, функции её организма могли бы нарушиться. В такой ситуации не исключён летальный исход.

Плаксина после удаления аппендицита выписалась из больницы и вернулась к работе.

Ранее стало известно, что новую часть "Ёлок" снимали на территории Татарстана. Премьера фильма "Ёлки 10" состоялась 7 декабря 2023 года.