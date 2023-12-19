Российской актрисе и звезде кинопроекта "Ёлки" Елене Плаксиной потребовалась срочная госпитализация.
Женщину доставили в больницу с воспалением брюшной полости (перитонитом), передаёт Shot. Подчёркивается, что актриса перенесла срочную операцию. По словам врачей, главная причина перитонита у пациентки — гангренозный аппендицит.
Если бы Плаксину вовремя не госпитализировали, функции её организма могли бы нарушиться. В такой ситуации не исключён летальный исход.
Плаксина после удаления аппендицита выписалась из больницы и вернулась к работе.
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