Стало известно, что известный стилист Роман Смирнов скончался. Об этом сообщили его близкие. Мастер своего дела, он сотрудничал с многими знаменитостями и делился своим опытом на мастер-классах, проводимых для участников "Дома-2". В личном блоге Смирнова появилась тревожная информация о его уходе. Причины и обстоятельства смерти стилиста пока не разглашаются. В сообщении от лица Романа его знакомые выразили глубокие сожаления.
Саша Черно также узнала о трагедии и выразила свои чувства в социальных сетях:
"Вы чего сегодня? Рома, талантище… Недавно же разговаривали… Царство небесное".
Поклонники творчества Романа выразили соболезнования его близким.
Роман Смирнов сотрудничал с такими звездами, как Анфиса Чехова, Анастасия Стоцкая, Татьяна Котова, Екатерина Гусева и другими. Его приглашали в скандальные реалити-шоу, где он творил чудеса с внешностью участниц. Одной из моделей, с которыми он работал, была Ольга Бузова.
Ученые из Лейденского университета провели исследование, которое показало, что добавление сахара в чай и кофе не оказывает негативного воздействия на организм.