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Умер стилист Смирнов, который придумывал образы Бузовой и Анфисы Чеховой

1:10
Шоу-бизнес

Стало известно, что известный стилист Роман Смирнов скончался. Об этом сообщили его близкие. Мастер своего дела, он сотрудничал с многими знаменитостями и делился своим опытом на мастер-классах, проводимых для участников "Дома-2". В личном блоге Смирнова появилась тревожная информация о его уходе. Причины и обстоятельства смерти стилиста пока не разглашаются. В сообщении от лица Романа его знакомые выразили глубокие сожаления.

Умер стилист Смирнов, который придумывал образы Бузовой и Анфисы Чеховой
Фото: Openverse by alubavin is licensed under CC BY 2.0.

Саша Черно также узнала о трагедии и выразила свои чувства в социальных сетях:

"Вы чего сегодня? Рома, талантище… Недавно же разговаривали… Царство небесное".

Поклонники творчества Романа выразили соболезнования его близким.

Роман Смирнов сотрудничал с такими звездами, как Анфиса Чехова, Анастасия Стоцкая, Татьяна Котова, Екатерина Гусева и другими. Его приглашали в скандальные реалити-шоу, где он творил чудеса с внешностью участниц. Одной из моделей, с которыми он работал, была Ольга Бузова.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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