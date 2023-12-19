Умер стилист Смирнов, который придумывал образы Бузовой и Анфисы Чеховой

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стало известно, что известный стилист Роман Смирнов скончался. Об этом сообщили его близкие. Мастер своего дела, он сотрудничал с многими знаменитостями и делился своим опытом на мастер-классах, проводимых для участников "Дома-2". В личном блоге Смирнова появилась тревожная информация о его уходе. Причины и обстоятельства смерти стилиста пока не разглашаются. В сообщении от лица Романа его знакомые выразили глубокие сожаления.

Фото: Openverse by alubavin is licensed under CC BY 2.0.

Саша Черно также узнала о трагедии и выразила свои чувства в социальных сетях:

"Вы чего сегодня? Рома, талантище… Недавно же разговаривали… Царство небесное".

Поклонники творчества Романа выразили соболезнования его близким.

Роман Смирнов сотрудничал с такими звездами, как Анфиса Чехова, Анастасия Стоцкая, Татьяна Котова, Екатерина Гусева и другими. Его приглашали в скандальные реалити-шоу, где он творил чудеса с внешностью участниц. Одной из моделей, с которыми он работал, была Ольга Бузова.