Переехавший в США актер Колокольников рассказал, что вынужден экономить на жизни

1:26 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

43-летний актер Юрий Колокольников активно развивает свою карьеру в Голливуде, имея в активе эпизодические роли в фильмах "Довод" Кристофера Нолана, "Призрачная шестерка" Майкла Бэя и сериале "Игра престолов".

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Он признается, что жизнь в США обходится ему дорого, особенно с учетом затрат на аренду жилья. Колокольников подчеркнул, что не считает себя богатым, но предпочитает летать бизнес-классом из-за своего внушительного роста и размера ноги.

"Но могу и экономом, если перелет короткий", — передает слова Колокольникова "Комсомольская Правда".

Он также не экономит на качественной еде, отмечая, что перестал себе отказывать в этом удовольствии.

Несмотря на свою экономию в некоторых сферах, актер не жалеет средств на своих дочерей. Он считает, что путешествия и образование являются важными инвестициями в будущее своих детей. Колокольников признает, что эти расходы стоят дорого, но по его словам, его дочери — "главный инвесторский проект".

У актер две дочери: Таисия, родившаяся в 2006 году от первого брака, и София, которую родила актриса Ксения Раппопорт в 2011 году, будучи старше Юрия на семь лет.

Ранее блогер Амиран Сардаров рассказал о минусах жизни в США.