Продюсер Лавров заявил, что Шаман не подходит для корпоративов и вечеринок

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

SHAMAN (Ярослав Дронов), согласно словам концертного директора Сергея Лаврова, представляет собой артиста с уникальным стилем, который находит свое место на официальных и государственных мероприятиях, таких как День города, День шахтера, День учителя и на других подобных событиях.

Фото: ВК-аккаунт Ярослава Дронова

Однако Лавров подчеркнул, что SHAMAN не является типичным корпоративным артистом, предпочтительным для заведений, где публика хочет петь и танцевать под музыку.

"Под SHAMAN много не напляшешь", — приводит слова Сергея News.ru.

Ранее сообщалось, что Ярослав внезапно отменил свои концерты в Новосибирске и Томске, а Валентина Матвиенко призналась, что у неё мурашки от песен артиста.