SHAMAN (Ярослав Дронов), согласно словам концертного директора Сергея Лаврова, представляет собой артиста с уникальным стилем, который находит свое место на официальных и государственных мероприятиях, таких как День города, День шахтера, День учителя и на других подобных событиях.
Однако Лавров подчеркнул, что SHAMAN не является типичным корпоративным артистом, предпочтительным для заведений, где публика хочет петь и танцевать под музыку.
"Под SHAMAN много не напляшешь", — приводит слова Сергея News.ru.
Ранее сообщалось, что Ярослав внезапно отменил свои концерты в Новосибирске и Томске, а Валентина Матвиенко призналась, что у неё мурашки от песен артиста.
Актёр Александр Устюгов оказался в центре внимания после высказывания критических замечаний относительно своей карьеры.