"Европа не щедрая, щедрая Россия": Борис Галкин прокомментировал падение доходов Пугачёвой и Галкина*

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Заслуженный артист РФ Борис Галкин высказал свое мнение о снижении доходов Аллы Пугачевой и Максима Галкина*, отметив, что за границей им не заработать так, как они зарабатывали в России. Актер подчеркнул, что каждая копейка имеет значение в Европе.

Фото: Скриншот из видео

"Ну хоть с юмором, слава тебе, господи, сказала Алла! — отметил в беседе с сайтом aif.ru заслуженный артист РФ Борис Галкин. — Ну а чего б они хотели? Вот интересное дело! Европа не щедрая, щедрая Россия. Поэтому чего удивляться падению доходов? Там каждая копейка считается — в Европе-то".

Галкин также выразил недоумение по поводу участия Пугачевой и Галкина в мероприятии, посвященном 70-летию Андрея Макаревича*, русофоба, который назвал россиян "злобными дебилами".

В соцсетях появились критические высказывания по поводу участия артистов в этом событии.

*признан иностранным агентом