Папарацци впервые застали тяжелобольного актера Брюса Уиллиса после новостей о том, что он почти не говорит

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Семья актера "Крепкого орешка" Брюса Уиллиса, включая нынешнюю и предыдущую супруги, а также дочери Румер, Скаут и Таллула, рассказали о том, как чувствует себя актер. К сожалению, последние новости не приносят облегчения — родные Брюса утверждают, что каждый день может стать последним. Актер почти полностью потерял когнитивные способности, перестал читать и практически не выражает словами свои мысли.

Фото: Фото: BackGrid is licensed under Брюс Уиллис. Фото: BackGrid

Тем не менее, недавние фотографии, где Брюс Уиллис, кажется, находится в хорошем настроении, вызвали интерес у поклонников. Вопреки тем новостям, что звезда серьезно болеет, он был замечен в компании охранников и сделал жест мира, обращая внимание на окружающих. Этот момент порадовал его поклонников.

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