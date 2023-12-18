Актриса Агата Муцениеце ответила на многочисленные слухи из-за ее поездки в Латвию

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Актриса Агата Муцениеце поделилась с подписчиками в социальных сетях своей поездкой в Латвию вместе с детьми от Павла Прилучного — Мией и Тимофеем. Она объяснила, что их поездка связана с необходимостью оформления документов, в частности, с получением латышского паспорта для Тимофея. Агата пошутила, что никакого убегания никуда не произошло, и что они просто приехали в гости на родину.

Фото: prt scr youtube.com/Агата Муцениеце

Super.ru пишет, что актриса также уточнила, что вернулась в Москву довольно быстро после поездки, и уже активно работает, готовясь к предстоящему Новому году. Муцениеце подчеркнула, что весь визит в Латвию был связан исключительно с оформлением документов и встречей с родными, и весело поделилась этими моментами в своем видеоблоге "Честные будни" на YouTube.

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