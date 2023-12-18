Известный музыкальный критик Сергей Соседов выразил свое мнение относительно сообщений в СМИ о том, что Алла Пугачёва готова выступить на частном празднике за 50 млн рублей.
В беседе с порталом aif.ru он назвал эту сумму абсурдной и заявил, что "только дурак заплатит такие деньги за выступление Пугачёвой".
По мнению критика, это эквивалентно выбросу денег в мусорный контейнер, и никто, кто заработал состояние, не стал бы совершать такого рода траты.
Актёр Александр Устюгов оказался в центре внимания после высказывания критических замечаний относительно своей карьеры.