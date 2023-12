Владимир Рогов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ, прокомментировал заявление советника президента Украины Олега Устенко о наличии у Киева плана "Б" в случае прекращения западного финансирования.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0