Рогов раскрыл план "Б" Киева, если Запад прекратит финансирование

Владимир Рогов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ, прокомментировал заявление советника президента Украины Олега Устенко о наличии у Киева плана "Б" в случае прекращения западного финансирования.

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По мнению Рогова, этот план, связанный с внутренним заимствованием средств, приведет к бегству команды Зеленского из страны и банкротству Украины, разграбленной ею же.

Он также выразил убеждение, что президент Украины пойдет до конца в формуле "войны до последнего украинца" и предположил, что план "Б" продолжит "войну с собственным народом за счет этого же народа".