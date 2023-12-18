Пострадал за Путина: Киркоров засудит Balenciaga, который ввел запрет на покупки

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Юридическая команда певца Филиппа Киркорова решила подать в суд на французский дом моды Balenciaga, который включил певца в черный список из-за позиции по СВО и поддержке политики России.

Фото: скриншот из передачи "Привет, Андрей!"

Об этом на личном YouTube-канале сообщил адвокат популярного исполнителя Александр Добровинский.

Все началось с того, что во время недавнего вояжа в Дубай Киркорову не продали сумку в одном из бутиков Balenciaga, сообщает Lenta. ru.

После из модного дома, основанного 103 года назад, позвонили стилисту Киркорова и сообщили, что бренд больше не обслуживает певца, так как он остался в РФ, поддерживает нынешний режим и президента Владимира Путина.

Узнав об этом, адвокат Александр Добровинский решил подать судебный иск в отношении Balenciaga. Он сравнивает эту ситуацию с Германией 30-х годов прошлого века, когда евреям отказывали в покупки книг в берлинских магазинах.

"Вы правда это решили сделать? Вы, конечно, сумасшедший человек. А что, у нас есть шансы? Мы будем бороться с Balenciaga? Обалдеть!", — прокомментировал решение своего адвоката 56-летний Филипп Киркоров.

Ранее стало известно, что на одной светской тусовке Киркоров вновь оскорбил журналистку.

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