Актер Павел Прилучный показал, как провел выходные со своими тремя детьми

В выходные актер Павел Прилучный провел время с детьми, с Мией и Тимофеем. Вместе с ними и была супруга актёра Зепюр Брутян. Большая семья наслаждалась катанием на снежной горке. Прилучный также поделился моментами, проведенными дома со всеми тремя своими детьми. На снимках старшие дети от Агаты - Мия и Тимофей, с любопытством рассматривают своего семимесячного брата Микаэля.

Фото: личный аккаунт инстаграм Павла Прилучного

Super.ru пишет, что Павел Прилучный сопроводил дочь в салон красоты, где Мия решила подстричь свои красивые длинные волосы под каре. Актер с юмором отметил, что решение такое принято, чтобы было удобнее расчесываться. Однако, он пока не показал результат стрижки.

Прилучный также уделил внимание занятиям спортом, проведя своих детей на занятие гимнастикой и поделившись этим моментом с подписчиками.