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Актер Павел Прилучный показал, как провел выходные со своими тремя детьми

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В выходные актер Павел Прилучный провел время с детьми, с Мией и Тимофеем. Вместе с ними и была супруга актёра Зепюр Брутян. Большая семья наслаждалась катанием на снежной горке. Прилучный также поделился моментами, проведенными дома со всеми тремя своими детьми. На снимках старшие дети от Агаты - Мия и Тимофей, с любопытством рассматривают своего семимесячного брата Микаэля.

Актер Павел Прилучный показал, как провел выходные со своими тремя детьми
Фото: личный аккаунт инстаграм Павла Прилучного

Super.ru пишет, что Павел Прилучный сопроводил дочь в салон красоты, где Мия решила подстричь свои красивые длинные волосы под каре. Актер с юмором отметил, что решение такое принято, чтобы было удобнее расчесываться. Однако, он пока не показал результат стрижки.

Прилучный также уделил внимание занятиям спортом, проведя своих детей на занятие гимнастикой и поделившись этим моментом с подписчиками.

Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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