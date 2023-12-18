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Астролог Володина рассказала, как Лариса Гузеева поспособствовала ее уходу из "Давай поженимся!"

1:26
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В октябре в эфир вернулась популярная российская программа «Давай поженимся!», но в новом формате, где астролога Василису Володину заменили на искусственный интеллект. Это вызвало интерес у зрителей, и в связи с этим ведущая Лариса Гузеева обосновала такое решение, заявив, что Василиса Володина «не может выбрать: жизнь или кошелек».

Астролог Володина рассказала, как Лариса Гузеева поспособствовала ее уходу из "Давай поженимся!"
Фото: prt scr youtube.com/Скажи Гордеевой

Позднее Володина поделилась своим мнением в YouTube-шоу FAMETIME. По её словам, несмотря на отсутствие любовной атмосферы за кадром, за 13 лет участия в передаче не было конфликтов. Она уточнила, что решение об уходе было вызвано не её желанием покинуть программу, а необходимостью взять отпуск. Однако астрологу отказали в этом, а Лариса Гузеева выступила за её уход.

Super.ru пишет, что Василиса Володина утверждает, что Лариса Гузеева поставила условие, чтобы она не вернулась в программу, и выбирать ей не пришлось. Василиса рассказала, что она столкнулась с выбором между собственным здоровьем и популярностью в программе. Она подчеркнула, что выбрала жизнь. Василиса Володина также высказала мнение, что Гузеевой было важно поддерживать свою звездную репутацию и показать окружающим свое влияние в программе.

Кухня | Сезон 3 | Серия 46
Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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