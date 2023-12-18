40-летняя Ксения Бородина рассказала, появится ли еще в эфире "Дома-2"

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина, которая вела программу "Дом-2" почти 20 лет, в прошлом году высказывала, что мысль об уходе из проекта вызывает у неё грусть, но тогда она не планировала покидать телепроект. В то время она говорила, что реалити-шоу уже не является основным источником заработка, и она стремится пробовать новое и двигаться вперед.

Фото: nyafoto.ru

Super.ru пишет, что в этом году Ксения Бородина решила окончательно покинуть "Дом-2". Отвечая на вопросы подписчиков в социальной сети, она подтвердила свое решение и сообщила, что, несмотря на трудность принятия этого решения, она считает, что пришло время уйти. Ксения выразила благодарность проекту за многолетнюю поддержку и возможность, которую он ей предоставил.

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