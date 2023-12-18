Российская актриса Юлия Пересильд прокомментировала сцены из кинопроекта "Слово пацана. Кровь на асфальте", в которых участвовала её дочь Анна.
Актриса назвала съёмки Анны в сериале "сложной, драматической работой", где всё было "очень по-взрослому". Пересильд добавила, что участие в этом проекте стало серьёзной школой для её дочери.
Как пояснила актриса, она нормально отреагировала на сцену с первым поцелуем Анны, сыгравшей девочку по имени Айгуль. Кроме того, Пересильд положительно оценивает то, что дочь решила пойти по её стопам.
Ранее Анна Пересильд заявила, что её родители, Юлия Пересильд и Алексей Учитель, изначально выступали против её участия в проекте "Слово пацана". Однако впоследствии они всё же разрешили дочери сниматься. Позже Анна призналась, что её мать плакала, когда смотрела некоторые эпизоды сериала.
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