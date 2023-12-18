Юлия Пересильд заявила, что нормально отнеслась к поцелую дочери в "Слове пацана"

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Юлия Пересильд прокомментировала сцены из кинопроекта "Слово пацана. Кровь на асфальте", в которых участвовала её дочь Анна.

Фото: Официальный аккаунт Анны Пересильд в соцсети "Вконтакте"

Актриса назвала съёмки Анны в сериале "сложной, драматической работой", где всё было "очень по-взрослому". Пересильд добавила, что участие в этом проекте стало серьёзной школой для её дочери.

Как пояснила актриса, она нормально отреагировала на сцену с первым поцелуем Анны, сыгравшей девочку по имени Айгуль. Кроме того, Пересильд положительно оценивает то, что дочь решила пойти по её стопам.

Ранее Анна Пересильд заявила, что её родители, Юлия Пересильд и Алексей Учитель, изначально выступали против её участия в проекте "Слово пацана". Однако впоследствии они всё же разрешили дочери сниматься. Позже Анна призналась, что её мать плакала, когда смотрела некоторые эпизоды сериала.