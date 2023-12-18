Bild: Тейлор Свифт спасла американскую экономику

1:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Тейлор Свифт спасла американскую экономику от рецессии, сообщил в воскресенье немецкий таблоид Bild (в РФ заблокирован*) в рубрике "Увлекательный расчёт".

Фото: GettyImages

"Журнал Time выбрал поп-звезду Тейлор Свифт "Человеком 2023 года". Для этого есть веские причины", — пишет издание.

34-летняя певица не только покорила сердца многочисленных поклонников, но и, благодаря их покупательской активности, помогла истерзанной пандемией и помощью Украине экономике США.

Daily Mail подкрепляет это утверждение цифрами: самый прибыльный концертный тур всех времён Eras (который Тейлор продюсировала сама, за что была номинирована на "Золотой глобус") принёс американской экономике примерно 4,2 миллиарда евро.

"По состоянию на март 2023 года только в Северной Америке она отыграла 53 концерта в 20 разных городах", — уточняет газета.

И повсюду фанаты певицы, которых ласково называют Swifties, тратят деньги не только на билеты, но и на транспорт, отели, еду, мерч и т. д.

Финансовые аналитики журнала Fortune назвали экономический эффект деятельности певицы TSwift Lift, а The Wall Street Journal — "тейлорномикой".

Выбор поп-звезды человеком года беспрецедентен — никогда раньше не было артиста, удостоенного такой чести, но никогда и не было такого артиста, как Тейлор Свифт, заключает Bild.

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