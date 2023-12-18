Александр Шепс запретил брату Олегу продвигать его в финал "Битвы сильнейших"

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В финал шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших" попали Виктория Райдос, Олег Шепс и Дмитрий Матвеев. Телеведущий Марат Башаров предложил участникам программы самостоятельно выбрать четвёртого финалиста, который будет допущен к испытанию.

Фото: Кадр из программы "Экстрасенсы. Битва сильнейших" / rutube.ru

Медиум Олег Шепс предложил кандидатуру своего старшего брата Александра. Однако Шепс-старший отверг предложение.

"Это уже бесполезно. Если я прохожу свой путь, я прохожу его сам", — подчеркнул Александр во время шоу.

В итоге экстрасенсы решили, что четвёртым финалистом "Битвы сильнейших" должен стать Влад Череватый. Вместе с Шепсом-младшим, Матвеевым и Райдос он отправился на испытание в Челябинскую область.

Ранее Александр Шепс заявил, что оказался недоволен своим дебютом в кинематографе.