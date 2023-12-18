С трудом передвигается: Александру Буйнову не удалось скрыть проблемы со здоровьем

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

С трудом передвигаясь, Александр Буйнов продолжает оставаться одним из самых востребованных российских артистов, особенно в период новогодних корпоративов. Даже несмотря на свой почтенный возраст в 73 года, он старается не упустить ни одного важного новогоднего события.

Фото: wikipedia.org by Kremlin.ru is licensed under CC BY 4.0

Однако за кулисами съемок одной из ведущих новогодних программ страны, певец не смог скрыть столкнувшиеся с ним проблемы. Видимо, насыщенный график работы повлиял на его здоровье, поскольку за кулисами он явно проявлял признаки трудностей в ходьбе, сообщает vk-smi.ru.

Согласно информации издания, каждый его шаг выглядел затруднительным, хотя сам Буйнов предпочел не комментировать проблемы со своим передвижением.