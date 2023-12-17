Симоньян о Пугачевой: "Она жертвовала собой, она — мать Тереза"

1:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

С самого начала специальной военной операции Маргарита Симоньян заняла сторону патриотически настроенных россиян. Журналистка до сих пор не понимает звезд, которые покинули страну, сообщает Starhit.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

По мнению 43-летней Симоньян, эмигрировавших артистов можно разделить на несколько категорий. Она считает предателями родины тех, кто уехал первой категории, а к заблуждающимся — второй. В эту вторую категорию попадает и Алла Пугачёва, несмотря на то, что она недовольна ее высказываниями.

В середине ноября Примадонна объяснила в своем блоге, кого она считает "холопами" и "рабами", что вызвало критику. Пугачева утверждает, что ее негативные слова были адресованы только хейтерам, и никакого отношения к обычным людям эти высказывания не имеют.

Маргарита Симоньян сомневается в искренности заявлений Пугачевой. По ее мнению, Примадонна лукавит, говоря о преданности гражданам России, и ее волнуют в первую очередь финансы.

Журналистка удивлена тем, что Пугачева утверждает, будто она жила и работала ради народа, не получая при этом материального вознаграждения. Она также считает, что Пугачева, в конечном итоге, сможет вернуться в Россию, несмотря на ее нынешнее пребывание в Израиле.