С самого начала специальной военной операции Маргарита Симоньян заняла сторону патриотически настроенных россиян. Журналистка до сих пор не понимает звезд, которые покинули страну, сообщает Starhit.
По мнению 43-летней Симоньян, эмигрировавших артистов можно разделить на несколько категорий. Она считает предателями родины тех, кто уехал первой категории, а к заблуждающимся — второй. В эту вторую категорию попадает и Алла Пугачёва, несмотря на то, что она недовольна ее высказываниями.
В середине ноября Примадонна объяснила в своем блоге, кого она считает "холопами" и "рабами", что вызвало критику. Пугачева утверждает, что ее негативные слова были адресованы только хейтерам, и никакого отношения к обычным людям эти высказывания не имеют.
Маргарита Симоньян сомневается в искренности заявлений Пугачевой. По ее мнению, Примадонна лукавит, говоря о преданности гражданам России, и ее волнуют в первую очередь финансы.
Журналистка удивлена тем, что Пугачева утверждает, будто она жила и работала ради народа, не получая при этом материального вознаграждения. Она также считает, что Пугачева, в конечном итоге, сможет вернуться в Россию, несмотря на ее нынешнее пребывание в Израиле.
На свой 70-летний юбилей Андрей Макаревич* устроил в Израиле масштабный концерт, собравший звездных коллег и эмигрантов из России.