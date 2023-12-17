Настасья Самбурская призналась, что хотела бы пойти на оригинальное свидание

Актриса и певица Настасья Самбурская поделилась в Instagram*, что прежние партнеры не предлагали ей увлекательных свиданий.
Самбурская отметила, что ей не повезло с неординарными мужчинами. Самбурская заявила, что хочет попробовать нечто креативное на своем следующем романтическом свидании.
"Обычно я сама придумываю что-то креативное", — подытожила певица.
Самбурская была в браке всего один раз. С 2017 по 2018 год она была замужем за актером Кириллом Дыцевичем. Актриса рассказывала, что ее бывший супруг проявлял агрессию и систематически подвергал ее эмоциональному насилию.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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