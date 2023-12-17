Настасья Самбурская призналась, что хотела бы пойти на оригинальное свидание

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса и певица Настасья Самбурская поделилась в Instagram*, что прежние партнеры не предлагали ей увлекательных свиданий.

Самбурская отметила, что ей не повезло с неординарными мужчинами. Самбурская заявила, что хочет попробовать нечто креативное на своем следующем романтическом свидании.

"Обычно я сама придумываю что-то креативное", — подытожила певица.

Самбурская была в браке всего один раз. С 2017 по 2018 год она была замужем за актером Кириллом Дыцевичем. Актриса рассказывала, что ее бывший супруг проявлял агрессию и систематически подвергал ее эмоциональному насилию.

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