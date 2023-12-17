Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Раде сообщили о подготовке ВСУ к переходу к обороне, если не будет оружия
Хирург Байрамукова рассказала о возможных последствиях операции Аллы Пугачёвой
Следующий пакет помощи Киеву $60 млрд будет утвержден уже в следующем - Линдси Грэм
Советник Зеленского Устенко: Украина перейдёт к плану "Б", если поддержка Запада прекратится
NYT: покинувшие Россию западные компании потеряли более $103 млрд
Симоньян о Пугачевой: "Она жертвовала собой, она — мать Тереза"
Экс-разведчик Риттер сообщил, что МИ-6 и ЦРУ готовят ликвидацию Зеленского
 Путин на выставке-форуме заявил, что Донбассу было не место на Украине
Глава ГУР Украины Буданов сообщил о принудительной мобилизации в стране

Настасья Самбурская призналась, что хотела бы пойти на оригинальное свидание

0:51
Шоу-бизнес

Актриса и певица Настасья Самбурская поделилась в Instagram*, что прежние партнеры не предлагали ей увлекательных свиданий.

Самбурская отметила, что ей не повезло с неординарными мужчинами. Самбурская заявила, что хочет попробовать нечто креативное на своем следующем романтическом свидании.

"Обычно я сама придумываю что-то креативное", — подытожила певица.

Самбурская была в браке всего один раз. С 2017 по 2018 год она была замужем за актером Кириллом Дыцевичем. Актриса рассказывала, что ее бывший супруг проявлял агрессию и систематически подвергал ее эмоциональному насилию.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Все сбежавшие артисты собрались в одном месте: юбилей у иноагента

На свой 70-летний юбилей Андрей Макаревич* устроил в Израиле масштабный концерт, собравший звездных коллег и эмигрантов из России.

Юбилей Андрея Макаревича* прошел в кругу иноагентов
Алла Пугачёва и Максим Галкин* вернулись в Израиль на юбилей Андрея Макаревича**
Иноагенты снова вместе: Пугачёва и Галкин прилетели на юбилей к Макаревчиу
Певица Ветлицкая показала дочь, которую она скрывала от всех 19 лет
Критика СВО: как живёт звезда "Ментовских войн" Александр Устюгов
Stratfor: РФ разрушит от 40% до 90% Одессы и Киева при штурме Олег Володин Японский патриотизм перерос в национализм и милитаризм — историческая справка Сергей Лебедев Зеленский эвакуировался после удара "Кинжалами" по ЗРС Patriot под Киевом Любовь Степушова
Неожиданная причина пропажи звезды сериала "Кухня" Марины Могилевской
Stratfor: русский Zerg Rush сотрет с лица земли 40-90%% Одессы и Киева
Щедрые подарки для звезд: почему Меладзе, Ургант и Пенкин стали обладателями роскошных автомобилей
Щедрые подарки для звезд: почему Меладзе, Ургант и Пенкин стали обладателями роскошных автомобилей
Последние материалы
В Раде сообщили о подготовке ВСУ к переходу к обороне, если не будет оружия
Хирург Байрамукова рассказала о возможных последствиях операции Аллы Пугачёвой
Следующий пакет помощи Киеву $60 млрд будет утвержден уже в следующем - Линдси Грэм
Советник Зеленского Устенко: Украина перейдёт к плану "Б", если поддержка Запада прекратится
NYT: покинувшие Россию западные компании потеряли более $103 млрд
Симоньян о Пугачевой: "Она жертвовала собой, она — мать Тереза"
Настасья Самбурская призналась, что хотела бы пойти на оригинальное свидание
Экс-разведчик Риттер сообщил, что МИ-6 и ЦРУ готовят ликвидацию Зеленского
 Путин на выставке-форуме заявил, что Донбассу было не место на Украине
Глава ГУР Украины Буданов сообщил о принудительной мобилизации в стране
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников