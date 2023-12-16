Настасья Самбурская раскритиковала два своих клипа

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса и певица Настасья Самбурская в интервью PROZvezd выразила недовольство по поводу своих собственных клипов, сообщает Газета.Ru.

Фото: Инстаграм-аккаунт Настасьи Самбурской

"У меня есть два клипа, снятых когда-то, но при их просмотре не удержишь слез. Один из них бывший продюсер пытался представить как полноценный клип, но, к сожалению, это не удалось. Ведь изначально это видео было создано для фона во время моего выступления на его юбилее, где я исполняла песню "Плохие мальчики"", — поделилась Самбурская.

По словам звезды "Универа", "ни один уважающий себя телеканал" не захотел показывать клип по телевидению. Кроме того, по мнению актрисы, клип не набрал много просмотров в интернете. Самбурская также отметила, что при съемках в другом клипе она поехала в Америку, но, по ее мнению, в самом клипе не было ничего особенного, чего нельзя было бы снять в России.

"Все "великолепные" пейзажи, которые открываются там, можно было бы найти в глиняном карьере в моем родном городе, или там же, на склоне оврага. Кроме того, моя роль в собственном клипе ничтожна, и я выгляжу отвратительно", — выразила свое недовольство Самбурская.