Стала известна причина смерти артиста Мартиросяна

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В возрасте 46 лет погиб известный армянский артист Ара Мартиросян, что стало трагической потерей для музыкального сообщества. Скорбная весть о его уходе 16 декабря быстро распространилась в онлайн-пространстве, погрузив в горе коллег, друзей и поклонников. Ара Мартиросян долгое время боролся с сердечно-сосудистыми патологиями, пережил несколько сложных операций.

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В последние дни своей жизни он находился в медицинском центре "Наири", где врачи прилагали все усилия для спасения его жизни. К несчастью, несмотря на все медицинские усилия, сердце выдающегося исполнителя перестало биться, лишив мир одного из самых талантливых артистов своего поколения, сообщает "В Татарстане".

Социальные сети наполнились сообщениями скорби и уважения, где друзья и близкие делятся своими воспоминаниями об ушедшем. Вклад Ары Мартиросяна в армянскую музыку и его влияние на многие поколения признаются неоспоримыми и неоценимыми.