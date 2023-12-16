Дочь Заворотнюк рассказала о тяжелом состоянии здоровья мамы

Актриса Анастасия Заворотнюк, известная своей ролью в сериале "Моя прекрасная няня", продолжает борьбу с раком мозга, который был обнаружен у нее в 2019 году. Ее дочь, Анна, регулярно делится информацией о здоровье матери через социальные сети.

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Фанаты Анастасии постоянно интересуются ее состоянием, однако подробных данных о здоровье актрисы за предыдущие четыре года почти нет. Близкие к ней люди также предпочитают не комментировать данную тему.

Дочь Анастасии, Анна, время от времени делится обновлениями о здоровье своей матери. По ее словам, нельзя утверждать, что "все хорошо" в настоящее время, но при этом состояние Анастасии остается стабильным, сообщает glavny.tv.

"Не могу сказать, что все хорошо, но состояние относительно стабильное," — отвечает Анна на вопросы поклонников.