Актриса Анастасия Заворотнюк, известная своей ролью в сериале "Моя прекрасная няня", продолжает борьбу с раком мозга, который был обнаружен у нее в 2019 году. Ее дочь, Анна, регулярно делится информацией о здоровье матери через социальные сети.

Фото: wikipedia.org by Alexey Yushenkov / Алексей Юшенков is licensed under CC BY-SA 3.0