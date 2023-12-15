Звезда "Дома-2" Ксения Бородина призналась, о каком поступке очень сожалеет

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина призналась, что много лет спустя она сильно сожалеет о своем поступке в юности — о набивании татуировки. Блогер заявила, что считает свою крупную татуировку в виде пера, расположенную на ноге, напрасной. Она отметила, что в молодости, особенно в возрасте 18-19 лет, часто хочется изменений в своей внешности из-за неудовлетворенности собой, но с годами отношение к себе становится бережнее.

Фото: eg.ru

Super.ru пишет, что Бородина поделилась своим опытом и призвала девочек-подростков не набивать татуировки в раннем возрасте, а бережно относиться к своему телу. Также Ксения не хочет, чтобы её дочери делали татуировки в будущем и призвала сохранять бережное отношение к своему телу.

"Сейчас я думаю, как своих детей уберечь от этого… Мой вам совет — не делать их", — заключила Бородина в своих историях в социальной сети.

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