В начале ноября Алла Пугачева посетила Россию, куда она вернулась после полутора лет пребывания в Израиле вместе с мужем Максимом Галкиным* и детьми. Кратковременный визит певицы привлек внимание, а сегодня появились новые детали, связанные с трудностями, с которыми она столкнулась при въезде в страну.
По информации из Mash, в Псковской области Аллу Борисовну более часа допрашивали пограничники, выясняя цель её приезда, срок пребывания и прочие детали. Певицу даже пригласили пройти в специальное помещение для закрытой беседы. Отмечается, что Алла Пугачева вела себя вежливо, но сильно переживала, опасаясь, что её не пропустят на родину. В попытке успокоиться, она активно беседовала и делилась информацией о своей семье: как поживают супруг и дети, и как трудна жизнь за границей как с ментальной, так и с материальной точки зрения.
Также по данным из Mash, Алла Борисовна подарила пограничникам свои портреты, предварительно расписавшись на них.
*Признан инагентом в РФ
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