Появились новые подробности недавнего визита в Россию Аллы Пугачевой

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

В начале ноября Алла Пугачева посетила Россию, куда она вернулась после полутора лет пребывания в Израиле вместе с мужем Максимом Галкиным* и детьми. Кратковременный визит певицы привлек внимание, а сегодня появились новые детали, связанные с трудностями, с которыми она столкнулась при въезде в страну.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

По информации из Mash, в Псковской области Аллу Борисовну более часа допрашивали пограничники, выясняя цель её приезда, срок пребывания и прочие детали. Певицу даже пригласили пройти в специальное помещение для закрытой беседы. Отмечается, что Алла Пугачева вела себя вежливо, но сильно переживала, опасаясь, что её не пропустят на родину. В попытке успокоиться, она активно беседовала и делилась информацией о своей семье: как поживают супруг и дети, и как трудна жизнь за границей как с ментальной, так и с материальной точки зрения.

Также по данным из Mash, Алла Борисовна подарила пограничникам свои портреты, предварительно расписавшись на них.

*Признан инагентом в РФ

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