В октябре через три года после развода актриса Агата Муцениеце подала в суд на своего бывшего мужа Павла Прилучного, требуя от него почти третью часть его доходов на содержание детей. По информации из источника SHOT, актриса претендовала на 30% заработка Прилучного в виде алиментов для своих несовершеннолетних сына и дочери до 2031 года, после чего эта сумма должна была снизиться до 25%. Учитывая, что Павел получает около полумиллиона за съемочный день, возможные выплаты Агате казались значительными.
Однако появилась информация о том, что Муцениеце решила отказаться от иска к Прилучному о взыскании алиментов на своих детей. Второе судебное заседание, которое прошло сегодня, закончилось прекращением дела.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".