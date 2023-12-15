Актриса Агата Муцениеце отозвала свой иск на Павла Прилучного из-за алиментов

В октябре через три года после развода актриса Агата Муцениеце подала в суд на своего бывшего мужа Павла Прилучного, требуя от него почти третью часть его доходов на содержание детей. По информации из источника SHOT, актриса претендовала на 30% заработка Прилучного в виде алиментов для своих несовершеннолетних сына и дочери до 2031 года, после чего эта сумма должна была снизиться до 25%. Учитывая, что Павел получает около полумиллиона за съемочный день, возможные выплаты Агате казались значительными.

Фото: https://www.instagram.com/p/CpOIqyrj_ax/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Однако появилась информация о том, что Муцениеце решила отказаться от иска к Прилучному о взыскании алиментов на своих детей. Второе судебное заседание, которое прошло сегодня, закончилось прекращением дела.

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