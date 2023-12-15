Уехавший в США Панин* пожаловался на дороговизну и попросил помощи

2:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Полтора месяца назад Алексей Панин* переместился из Испании, где прожил три последних года, в США, с надеждой стать звездой Голливуда. В начале своего пребывания он с дочерью Анной обосновался в Сан-Франциско, но затем переехал в Лос-Анджелес, сообщает KP.RU.

Фото: prt scr youtube.com/Осторожно: Собчак

Долгое время актер не давал о себе знать, пока не опубликовал видеоролик в социальных сетях, где поделился своими планами. В ролике он рассказал о своей предстоящей работе в спектакле с режиссером Александром Ашотовичем Атанесяном. Панин* также упомянул о будущем проекте, поставленном по мотивам фильма "Филин и кошечка", который пользовался успехом в Америке.

Подписчики сначала подумали, что актер делится своими успехами, однако оказалось, что цель видео – попросить финансовой помощи. Панин* не ожидал, что жизнь в США обернется для него такими значительными расходами, и теперь он обращается за поддержкой в сети.

Актер признался, что жизнь в Америке дорога, и он просит о финансовой помощи у тех, кто может поддержать его в трудный момент. В конце ролика он заверил, что любая помощь будет по карману тем, кто решит ему помочь.

Подписчики выразили сожаление, особенно по поводу 16-летней дочери актера, Анны. Панин сообщил, что она бросила школу, а в Испании у нее больше нет обязательства посещать занятия. Панин не раскрывает, чем именно планирует заняться его дочь в будущем, но утверждает, что она мечтает стать актрисой, считая образование необязательным.

Кажется, что Анне придется искать работу в Штатах, так как она уже работала официанткой в Испании, чтобы поддерживать отца. Подписчики выражают беспокойство по поводу будущего дочери и призывают актера задуматься о ее благосостоянии.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента